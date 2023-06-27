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Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel

Sahnelerin güçlü seslerinden Umut Akyürek önceki akşam Bodrum Azka Otel de sezonun ilk konseriyle sevenleriyle buluştu.

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel

Güçlü sesiyle Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek konuklarının karşısına usta sanatçı Orhan Gencebay'ın sevilen eseri " Akşam Güneşi" ile çıktı.

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel

İlk şarkısının sonunda misafirlerini selamlayan sanatçı "Bardakçı koyuna Azka otele ilk defa geliyorum burası adeta cennetten bir köşe gibi birde buna sizlerin enerjisi eklenince gece muhteşem geçecek belli oldu. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in yaşadığı nefes aldığı yerde sizlerle olmak benim için değişilmez, siz bana ben size hoşgeldik." diyerek konserine sanat müziğinin sevilen eserleriyle devam etti.

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel

Şarkılarını sık sık konuklarıyla beraber söyleyen Akyürek yaklaşık iki saat kadar sahnede kalarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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