 Zeki Müren'in heykeli dikildi

Snob Magazin'den Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi sanat güneşi Zeki Müren’in anısını yaşatmak için Kültürpark’taki manolya ağacının altına heykelini dikti.



Yapımı tamamlanan heykeli ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, Zeki Müren ile İzmir arasında güçlü bir bağ olduğunu belirterek, “Bu şehir Anadolu’nun, Türkiye’nin nasıl öncüsüyse Zeki Müren de aslında sanat güneşi olma kimliğinin bir ileri adımını hep İzmir’de atmış” diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, TRT İzmir Televizyonu'nun Kültürpark'taki stüdyolarında kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp kriziyle 28 yıl önce hayata gözlerini yuman Türk müziğinin sanat güneşi Zeki Müren’in anısını yaşatmak için heykelini dikti.

Kaskatlı Havuz ile İsmet İnönü Sanat Merkezi arasında manolya ağacının altında yer alan heykeli ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zeki Müren ile İzmir arasında güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu şehir Anadolu’nun, Türkiye’nin nasıl öncüsüyse Zeki Müren de aslında sanat güneşi olma kimliğinin bir ileri adımını hep İzmir’de atmış” dedi.

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