  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeki Müren'in heykeli dikildi

Zeki Müren'in heykeli dikildi

Zeki Müren'in heykeli dikildi

Snob Magazin'den Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi sanat güneşi Zeki Müren’in anısını yaşatmak için Kültürpark’taki manolya ağacının altına heykelini dikti.

Zeki Müren'in heykeli dikildi
Yapımı tamamlanan heykeli ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, Zeki Müren ile İzmir arasında güçlü bir bağ olduğunu belirterek, “Bu şehir Anadolu’nun, Türkiye’nin nasıl öncüsüyse Zeki Müren de aslında sanat güneşi olma kimliğinin bir ileri adımını hep İzmir’de atmış” diye konuştu.

Zeki Müren'in heykeli dikildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, TRT İzmir Televizyonu'nun Kültürpark'taki stüdyolarında kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp kriziyle 28 yıl önce hayata gözlerini yuman Türk müziğinin sanat güneşi Zeki Müren’in anısını yaşatmak için heykelini dikti.

 Zeki Müren'in heykeli dikildi

Kaskatlı Havuz ile İsmet İnönü Sanat Merkezi arasında manolya ağacının altında yer alan heykeli ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zeki Müren ile İzmir arasında güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu şehir Anadolu’nun, Türkiye’nin nasıl öncüsüyse Zeki Müren de aslında sanat güneşi olma kimliğinin bir ileri adımını hep İzmir’de atmış” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı
  Gündem

Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı

'Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç gözlük takmasının sebebini açıkladı
  Magazin

'Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç gözlük takmasının sebebini açıkladı

'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet gördüğünü söyledi
  Magazin

'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet gördüğünü söyledi

Esra Balamir en büyük pişmanlığını açıkladı!
  Magazin

Esra Balamir en büyük pişmanlığını açıkladı!

İftarda koyu sohbet
  Magazin

İftarda koyu sohbet

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı
  Magazin

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı