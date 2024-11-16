 Zekeriya Ünlü’den Kıbrıs’ta unutulmaz sıra gecesi!

Kıbrıs’ın 41. Kurtuluş Günü, Chamada Prestige Hotel’de düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

Gecenin sürpriz ismi, sıra gecelerinin usta sanatçısı Zekeriya Ünlü oldu.

Ünlü, Kıbrıslılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Sahne öncesi basına kısa bir röportaj veren sanatçı, “Kıbrıs’ta olmaktan gurur duyuyorum. Bu özel günü hep birlikte kutlamak benim için ayrı bir mutluluk” dedi. Sıra gecesi konseptini sahneye taşıyan Ünlü, performansı sırasında konuklara kendi elleriyle çiğ köfte yaptı ve dağıttı. Büyük ilgi gören bu jest, geceye damgasını vurdu.

Ünlü’nün repertuarında Kıbrıs ile özdeşleşen şarkılar da yer aldı. Konuklar, sanatçının Magosa Limanı’nı bayraklarla eşliğinde söylemesiyle coşkulu anlar yaşadı.

Kıbrıs’ın kurtuluşunu sıra gecesiyle kutlayan Zekeriya Ünlü, bu performansıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Gecenin ardından sosyal medyada pek çok kişi, “Kıbrıs’ta böyle bir sıra gecesi daha önce yaşanmadı!” yorumlarında bulundu.

Magazin dünyasında ise bu özel gece için “Kıbrıs’ta Sıra Gecesi Şovuyla Tarihe Geçti!” başlıkları atıldı.

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