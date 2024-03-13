 Zehra Güneş'e yoğun ilgi

Milli voleybolcu Zehra Güneş, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Tarzıyla dikkat çeken milli voleybolcu, aracını beklerken sevenleri tarafından ilgi odağı oldu.

Makyajsız haliyle dikkat çeken Güneş, hayranlarının isteğini kırmayarak, hepsiyle fotoğraf çektirdi.

Voleybolcu, sorulan soruları ise cevap vermedi.

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