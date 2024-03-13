  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zehra Güneş'e yoğun ilgi

Milli voleybolcu Zehra Güneş'e yoğun ilgi. İşte detaylar...

Zehra Güneş'e yoğun ilgi

Milli voleybolcu Zehra Güneş, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Zehra Güneş'e yoğun ilgi
Tarzıyla dikkat çeken milli voleybolcu, aracını beklerken sevenleri tarafından ilgi odağı oldu.

 Zehra Güneş'e yoğun ilgi

Makyajsız haliyle dikkat çeken Güneş, hayranlarının isteğini kırmayarak, hepsiyle fotoğraf çektirdi.

 Zehra Güneş'e yoğun ilgi

Voleybolcu, sorulan soruları ise cevap vermedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hakan Bilgin'den sitem
  Magazin

Hakan Bilgin'den sitem

Doktorundan Gökhan Özen'e yasak!
  Magazin

Doktorundan Gökhan Özen'e yasak!

Ünlü türkücü Maral'ın tektaşını bakın kim aldı?
  Magazin

Ünlü türkücü Maral'ın tektaşını bakın kim aldı?

Arif Keskiner hayatını kaybetti
  Gündem

Arif Keskiner hayatını kaybetti

Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar
  Gündem

Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar

Miss World'de dereceye giremeyen 2022 Miss Turkey güzeli Nursena Say eleştirilere cevap verdi
  Magazin

Miss World'de dereceye giremeyen 2022 Miss Turkey güzeli Nursena Say eleştirilere cevap verdi