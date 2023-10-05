Zehra Çilingiroğlu ile Kaya Çilingiroğlu babaanneleri Gülümser Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutladı

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun çocukları Zehra, Hüseyin Kaya ve annesi Gülümser Çilingiroğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Zehra ile Kaya, babaanneleri Gülümser Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutlamak için Nişantaşı'na geldiklerini söyledi.

İki kardeş, "Babaannemizin 87'nci yaşı nedeniyle yemek yiyeceğiz ve pasta keseceğiz. Nişantaşı'nda güzel bir restoran var, oraya geldik" dedi.

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