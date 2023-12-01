  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zehra Atmaca’nın güçlü sesinden kıpır kıpır bir şarkı

Güçlü sesi, yorumu ve sahne performansıyla, Türk pop müziğinin en iyi kadın seslerinden biri olmaya aday olan Zehra Atmaca, “Ah Ettim Sana” adlı çalışmasıyla müzikal kariyerine ilk adımı atmasının hemen ardından “Var Bir Hayalimiz” isimli yeni şarkısını müzik severlerin beğenisine sunuyor.

Zehra Atmaca’nın güçlü sesinden kıpır kıpır bir şarkı

Sözü ve müziği Adnan Fırat, düzenlemesi Ödül Erdoğan imzası taşıyan şarkının klip yönetmenliğini ise Kubilay Kasap üstlendi. Ritmik temposuyla coşturan ve sözleriyle hayalperest bir ruh haline büründüren bu sihirli şarkı Zehra’nın güçlü sesiyle playlistinizde tekrar tekrar dönecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı
  Magazin

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!
  Magazin

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!

Can Gürzap hayatını kaybetti
  Gündem

Can Gürzap hayatını kaybetti

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı
  Magazin

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı

Sıla Amerika'da dünya starlarının konser verdiği mekanda sahne aldı
  Magazin

Sıla Amerika'da dünya starlarının konser verdiği mekanda sahne aldı