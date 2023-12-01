Zehra Atmaca’nın güçlü sesinden kıpır kıpır bir şarkı

Sözü ve müziği Adnan Fırat, düzenlemesi Ödül Erdoğan imzası taşıyan şarkının klip yönetmenliğini ise Kubilay Kasap üstlendi. Ritmik temposuyla coşturan ve sözleriyle hayalperest bir ruh haline büründüren bu sihirli şarkı Zehra’nın güçlü sesiyle playlistinizde tekrar tekrar dönecek.

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