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Zayıflamak istiyorsunuz ama iştahınızı Kontrol edemiyor musunuz?

Kilolarından şikâyet edenlerin başvurduğu alternatiflerin arasında diyet yapmak, egzersiz aktivitelerinde bulunmak ilk sıralarda yer alıyor. Ancak zayıflama sürecinde sadece diyet ve egzersiz yeterli olmayabiliyor. İştah kontrolünün kilo verme konusunda kritik bir faktör olduğunun altını çizen Eczacı Ezgi Nevçehan, sağlıklı zayıflamaya yönelik sunduğu özel tarifleri ile dikkat çekiyor.

Zayıflamak istiyorsunuz ama iştahınızı Kontrol edemiyor musunuz?

Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? Hem sağlıklı kalıp hem de doğru kilo mu vermek istiyorsunuz? O halde Eczacı Ezgi Nevçehan’ın önerilerine mutlaka kulak vermelisiniz…

Zayıflamak istiyorsunuz ama iştahınızı Kontrol edemiyor musunuz?

Nane Çayı-Tarçın Çayı: İnsülin Dengesi ve Tokluk Hissi

Eczacı Ezgi Nevçehan'ın önerileri arasında önemli bir yer tutan nane çayı, sadece hoş bir içecek değil; aynı zamanda insülin seviyelerini dengeleyerek açlık hissini azaltıyor. Yemeklerden 2 saat önce tüketilen nane çayı, metabolizma hızını artırarak kilo verme sürecine destek oluyor.

İştah Kontrolü İçin Doğal Yağ Karışımı

Nane Yağı: 20 damla

Lavanta Yağı: 20 damla

Tarçın Yağı: 20 damla

Greyfurt Yağı: 20 damla

Eczacı Ezgi Nevçehan,” iştah kontrolü için doğal yağ karışımını öneriyorum. Özellikle greyfurt yağı, yağ dokusunu parçalama özelliği ile biliniyor. Gün içinde bu karışımı yemeklerden iki saat önce kullanmanızı ve bol su tüketmenizi öneriyorumBu karışım koklama suretiyle iştah merkezini inhibe eder aynı zamanda insülini dengelemekte de yardımcı olur” dedi. Nevçehan, bu formülün tokluk hissi sağlamayı amaçladığını da belirtti. 

Zayıflamak istiyorsunuz ama iştahınızı Kontrol edemiyor musunuz?

Su ve Lifli Gıdalar: Tokluk Hissi ve Sindirim Sağlığı

Eczacı Ezgi Nevçehan, “Doktor kontrolü eşliğinde eczanelerde satılan lifli gıda takviyeleri yemeklerden iki saat önce (karnıyarık otu gibi) kullanılabilir. Bu gıdalar sindirim sistemini düzenleyerek tokluk hissi yaratmada etkili oluyor. Ancak, bu yöntemi uygulamadan önce bireylerin sağlık durumlarını göz önünde bulundurmaları ve uzman tavsiyesi almaları önemlidir” dedi. 

Kilo Almanın Altındaki Duygusal Sebepler

Eczacı Ezgi Nevçehan, kilo verememenin altında metabolik süreçler kadar ruhsal sebeplerin de rol oynadığını belirtti. Nevçehan konuşmasında, “Kronik stres, vücuttaki stres hormonlarının seviyelerini etkilemekte ve metabolizma döngüsünü bozmaktadır. Bir diğer etken ise bağırsak sağlığımızdır. Sağlıklı beslenmek temel kuraldır. Sağlıklı beslenirken kişinin alerjen gıda maddelerini de göz ardı etmemesi önemli bir altın kuraldır.” dedi. 

Eczacı Ezgi Nevçehan'ın paylaştığı bu değerli bilgiler, sağlıklı zayıflama yolculuğunda insanlara rehberlik etmeyi amaçlıyor. Sağlıklı bir yaşam için iştah kontrolü konusundaki bu özel tarifleri keşfedin ve hayalinizdeki kiloya sağlıklı bir şekilde ulaşın.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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