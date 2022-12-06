Zayıflamak için aşık olup ayrılmam lazım

Bu sıralar iki heyecanı bir arada yaşadığını, hem yeni single çıkaracağını hem de bir dizi projesinde yer alacağını açıklayan Selen Görgüzel "Hem yeni şarkım çıkacak hem de bir dizi projesiyle ekranlara geleceğim. Merak uyandırmak için söylemiyorum ama sürprizi büyük bir proje. Ortalık kasıp kavurulacak" diye konuştu.

Yoğun iş temposundan dolayı aşka vakit ayıramadığını da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu ve şarkıcı, aldığı kilolarını vermek için ise aşk acısına ihtiyacı olduğunu söyleyip şöyle devam etti: "İşten güçten koşturmadan aşka vakit kalmıyor ama bir an önce aşık olup ayrılmak istiyorum. Çünkü çok güzel zayıflıyorum böylelikle. 'Bir aşık olup ayrılsam da şöyle bir aşk acısı çeksem' diyorum. Bu ara iştahım çok açıldı acilen bir aşk acısına ihtiyacım var. İştahımın kapanması lazım"





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