Zara uzay listesini açıkladı

Pilotluk hayali annesi tarafından veto edilen Türk Müziğinin güçlü sesi Zara, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya görevinde başarılar dilediğini ifade etti. Bu tarihi gurur vesilesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek gerektiğinin de altını çizen Zara, ''Uzaya Giden İlk Türk Siz olsanız yanınıza neler alırdınız?'' sorusuna ise, ''Her anını kaydetmek ve fotoğraflamak için telefonumu, orada da rahat durmam ben şarkılarımı türkülerimi söylemek için mikrofonumu ve elbette uyurken bile başucumdan ayırmadığım şanlı Türk Bayrağımı'' yanıtını verdi.

SİYASETTE SANAT RÜZGARLARI

Bazı oyuncular ve şarkıcıların siyasi partilerce yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmelerini nasıl değerlendirdiğini soran bir muhabire, ''Aslında çok önceden bende böyle bir teklif almıştım. Ancak bu bambaşka bir sorumluluk. Aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım altından kalkabilirler. Şimdilik benim bu yönde bir tasarrufum yok.'' yanıtını veren Zara, bir başka muhabirin, ''Belediye başkanı olsanız ilk icraatınız ne olurdu?'' sorusuna ise, ''Bol bol kültür merkezi açardım. İkinci dünya savaşının sonunda Almanya yaşadığı yıkımı ve tahribatı en çok kültür ve sanatla aşmıştır diye duymuştum hocalarımdan. Her çocuk piyano çalabilsin, her evde bir enstrüman olsun isterim. Ben olsam buradan başlardım işe.'' sözleriyle cevap verdi.

ŞUBAT'TA AVRUPA YOLCUSU

Son olarak Şubat ayının başında ve ortasında iki aşamalı bir Avrupa turnesine çıkarak, Almanya, Hollanda, İsviçre ve Belçika'da konserler vereceğini dile getiren Zara, ''Şimdiden bir kaç konserimiz kapalı gişe oldu bile. Buda beni çok heyecanlandırıyor. Sanki ilk kez turneye çıkacakmış gibi hissediyorum kendimi. Bir sanatçının yaşayabileceği en özel duygulardan biri bu. Herkese çok teşekkür ediyorum.'' diyerek sahnedeki yerini aldı.

Yaklaşık bir buçuk saatlik sahne performansı boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayan başarılı sanatçı Zara, enerjisi ve performansı ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

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