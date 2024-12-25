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Zara ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek düet yaptı

Zara ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek düet yaptı. İşte detaylar...

Zara ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek düet yaptı

Galatasaray 1905 Kültür Sanat Spor Derneği’nin yılbaşı balosu, 23 Aralık akşamı İstanbul Yeni Gazino’da düzenlendi.

 Zara ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek düet yaptı

Futbol dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği etkinlikte, Zara ve Özgür Can Çoban sahne aldı.

 Zara ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek düet yaptı


Zara, büyüleyici sesiyle izleyenleri kendine hayran bırakırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile gerçekleştirdiği düet geceye damgasını vurdu. Fransızca bir şarkı seslendiren Zara, sanatseverlerden büyük alkış topladı.

 Zara ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek düet yaptı

Galatasaray camiası ve sanat tutkunları, bu özel gecede hem eğlendi hem de yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

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