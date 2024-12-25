 Zara ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek düet yaptı

Galatasaray 1905 Kültür Sanat Spor Derneği’nin yılbaşı balosu, 23 Aralık akşamı İstanbul Yeni Gazino’da düzenlendi.

Futbol dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği etkinlikte, Zara ve Özgür Can Çoban sahne aldı.



Zara, büyüleyici sesiyle izleyenleri kendine hayran bırakırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile gerçekleştirdiği düet geceye damgasını vurdu. Fransızca bir şarkı seslendiren Zara, sanatseverlerden büyük alkış topladı.

Galatasaray camiası ve sanat tutkunları, bu özel gecede hem eğlendi hem de yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

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