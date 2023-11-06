Zara'dan rap sürprizi  

Bir caz albümü hazırladığını ancak pandemi ve dünyanın genel durumundan dolayı bir türlü çıkarmaya fırsat bulamadıklarını dile getiren başarılı sanatçı, röportaj sırasında bir muhabirin ''Arabeskten, halk müziğine... Sanat müziğinden yabancı şarkılara uzanan çok geniş bir perspektifte çalışmalarınız oldu.

Geriye bir tek rap kaldı. Ona ne zaman sıra gelecek?'' şeklindeki sorusu karşısında adeta donup kaldı... ''Allah mı söyletti, bir yerden mi duydunuz bilmiyorum ama yepyeni bir şey deneyeceğim. Çarşamba günü bunun için stüdyoya giriyoruz biz. Oldukça sıradışı bir şey deneyeceğiz ve benim son derece içime sinen bir fikir, bir şarkı bu...'' ifadelerini kullanan Zara'nın rapçi Eypio ile sürpriz bir düet yapacağı öğrenildi.

VALLAHİ HALA ARIYORUM...

En son verdiği röportajda aşk kadını olduğunun ve aşkı aradığını dile getiren başarılı sanatçı ''Aradığınız aşkı bulabildiniz mi?'' sorusu karşısında ise tebessüm ederek ''Vallahi hala arıyorum. Gerçi arıyorum derken pek bir şey yaptığımda yok. Zaman geçtikçe insan daha seçici oluyor. '' yanıtını verdi.

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Zara, geceye özel hazırladığı repertuvar ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

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