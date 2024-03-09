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Zara'dan konuşulan fotoğraflar

Ünlü şarkıcı Zara'dan konuşulan fotoğraflar. İşte detaylar...

Zara'dan konuşulan fotoğraflar

Zara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahne aldı.

Zara'dan konuşulan fotoğraflar
Şarkıcı, geceden fotoğraflarını paylaştı.

 Zara'dan konuşulan fotoğraflar

Zara, "8 Mart Kadınlar Günü Eyüp Belediyesinin düzenlediği organizasyonla hakkıyla kutlandı. Tüm kurtlarımızı döktük mü?" dedi. Zara'nın kareleri sosyal medyada konuşuldu.

Zara'dan konuşulan fotoğraflar
Şarkıcı geçtiğimiz günlerde, "Kilo verdim kendimi iyi hissediyorum bu kıyafet de konforlu ve şık" demişti.

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