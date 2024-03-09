Zara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahne aldı.



Şarkıcı, geceden fotoğraflarını paylaştı.

Zara, "8 Mart Kadınlar Günü Eyüp Belediyesinin düzenlediği organizasyonla hakkıyla kutlandı. Tüm kurtlarımızı döktük mü?" dedi. Zara'nın kareleri sosyal medyada konuşuldu.



Şarkıcı geçtiğimiz günlerde, "Kilo verdim kendimi iyi hissediyorum bu kıyafet de konforlu ve şık" demişti.

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