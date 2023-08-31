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Zara Bal Festivali’nde büyük coşku

Bu yıl 21.si gerçekleştirilen Zara Bal ve Kültür Festivali, iki gün süren etkinliklerle sona erdi. Festivalde ünlü sanatçılar Aydilge ve Seda Üren sahne aldı. Büyük coşkunun yaşandığı festivalde sanatçılara Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik tarafından meşhur Zara Ballarından hediye edildi.

Zara Bal Festivali’nde büyük coşku

Zara Kaymakamlığı, Zara Belediyesi birlikteliğinde Zara Vakfı organizasyonunda Zara Millet Bahçesinde düzenlenen festivalin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Halk Oyunları Gösteri Ekibinin sunduğu gösterilerle başladı.

Zara Bal Festivali’nde büyük coşku

İlk gün etkinlikleri, Özcan Türe, Cihat Yaman ve Zaralı Halil Söyler Korosunun sahne aldığı halk konserleri ile tamamlandı.

Karakucak güreşleri ile başlayan etkinliklerin ikinci gününde düzenlenen ağalık açık artırmasını geçtiğimiz yılın festival ağası Kemal Yurtdaş 650 bin TL ile ikinci kez kazandı.

Zara Bal Festivali’nde büyük coşku

Akşam programında gerçekleştirilen festival açılış töreninde konuşan Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat selamlama konuşması yaptı

Festival, Aydilge, Seda Üren, Kubilay Dökmetaş ve Yavuz Emin Kuruçaylı’nın sahne aldığı halk konserleri ile sona erdi.

Festival etkinlikleri süresince yöresel el sanatları ve yerel yemeklerin yer aldığı stantlarla ilçe kültürü tanıtıldı.

 

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