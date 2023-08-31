Zara Bal Festivali’nde büyük coşku

Zara Kaymakamlığı, Zara Belediyesi birlikteliğinde Zara Vakfı organizasyonunda Zara Millet Bahçesinde düzenlenen festivalin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Halk Oyunları Gösteri Ekibinin sunduğu gösterilerle başladı.

İlk gün etkinlikleri, Özcan Türe, Cihat Yaman ve Zaralı Halil Söyler Korosunun sahne aldığı halk konserleri ile tamamlandı.

Karakucak güreşleri ile başlayan etkinliklerin ikinci gününde düzenlenen ağalık açık artırmasını geçtiğimiz yılın festival ağası Kemal Yurtdaş 650 bin TL ile ikinci kez kazandı.

Akşam programında gerçekleştirilen festival açılış töreninde konuşan Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat selamlama konuşması yaptı

Festival, Aydilge, Seda Üren, Kubilay Dökmetaş ve Yavuz Emin Kuruçaylı’nın sahne aldığı halk konserleri ile sona erdi.

Festival etkinlikleri süresince yöresel el sanatları ve yerel yemeklerin yer aldığı stantlarla ilçe kültürü tanıtıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.