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Zamanın Kapıları'nın yeni tanıtım yayınlandı

Zamanın Kapıları'nın yeni tanıtım yayınlandı. İşte detaylar...

Zamanın Kapıları'nın yeni tanıtım yayınlandı

Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Şükrü Özyıldız, Meral Çetinkaya, İbrahim Selim, Elçin Afacan, Elif Aksu, Enes Külahçı, Mehmet Bilge Aslan, Kaan Turgut, Çiçek Acar ve Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı 'Zamanın Kapıları' dizisinden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Zamanın Kapıları'nın yeni tanıtım yayınlandı
Yakında yeni sezonuyla TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan projenin tanıtımı, dizinin bu sezon da izleyiciyi ekran başına kilitleyeceğinin sinyalini bir kez daha verdi.

 Zamanın Kapıları'nın yeni tanıtım yayınlandı

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği TOD STUDIOS imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme aldı. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı olarak yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonunda daha fazla aksiyon, daha büyük entrikalar ve yepyeni hesaplaşmalar izleyiciyi bekliyor.

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