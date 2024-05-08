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‘Zamanın Kapıları’nın setinden ilk kareler paylaşıldı

Çok yakında dijital platform TOD’da izleyiciyle buluşacak olan, yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu, senaryosunu Büşra Cebe’nin kaleme aldığı Zamanın Kapıları dizisinden ilk kareler paylaşıldı.

‘Zamanın Kapıları’nın setinden ilk kareler paylaşıldı

Çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken dizinin kadrosunda; Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

‘Zamanın Kapıları’nın setinden ilk kareler paylaşıldı

Dizinin konusu ise şöyle; tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın (Birkan Sokullu) sahip olduğu olanaklara rağmen, mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye’nin en büyük iş insanlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır.

 ‘Zamanın Kapıları’nın setinden ilk kareler paylaşıldı

Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Yaşayacakları yüzleşme ve tutkulu aşk beraberinde birçok felaketi ve ölümü getirecektir…

‘Zamanın Kapıları’nın setinden ilk kareler paylaşıldı

 

 

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