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‘Zamanın Kapıları’nın afişi yayınlandı

Dijital Platform TOD’da, ezber bozan hikayesiyle her bölüm izleyiciye soluksuz bir serüven yaşatacak olan ‘’Zamanın Kapıları’’ projesinin afişi yayınlandı. Büyüleyici görseliyle dikkat çeken projenin afişinde yer alan ‘’Her tohum kendi toprağına çekilir.’’ sözü de büyük merak uyandırdı.

‘Zamanın Kapıları’nın afişi yayınlandı

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu, senaryosunu Büşra Cebe’nin kaleme aldığı çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken dizinin kadrosunda; Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

‘Zamanın Kapıları’nın afişi yayınlandı

Dizinin konusu ise şöyle; Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın (Birkan Sokullu) sahip olduğu olanaklara rağmen, mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye’nin en büyük iş insanlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır. Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Yaşayacakları yüzleşme ve tutkulu aşk beraberinde birçok felaketi ve ölümü getirecektir…

Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı kitabından uyarlanan, Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanacak olan TOD ORIGINALS yapımı “Zamanın Kapıları" yakında sadece TOD’da!

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