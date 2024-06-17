  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zamanın Kapıları’ndan merak uyandıran yeni tanıtım

TOD’un ilgiyle izlenen dizisi Zamanın Kapıları’nın 20 Haziran Perşembe günü yayınlanacak olan 6. bölümünden heyecan dolu yeni bir tanıtım paylaşıldı.

Zamanın Kapıları’ndan merak uyandıran yeni tanıtım

Yapımcılığını Medyapım’ın, yönetmenliğini ve senaristliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği TOD ORIGINALS dizisi Zamanın Kapıları’nın kadrosunda Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran,Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Servet Pandur, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Zamanın Kapıları’ndan merak uyandıran yeni tanıtım

Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın (Birkan Sokullu) sahip olduğu olanaklara rağmen, mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı, Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır. Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Yaşayacakları yüzleşme ve tutkulu aşk beraberinde birçok felaketi ve ölümü getirecektir. 

Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı kitabından uyarlanan dizi, Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanacak.

Geçmişin izlerini taşıyan sırlar ile sürükleyici bir aşk hikayesinin kapılarını aralayacak olan dizinin 6. bölüm konusu şöyle; Nevra henüz daha acı kaybının yasını tutamadan en yakınlarının arkasından döndürdüğü oyunlar ile yüzleşmek zorunda kalır. İhanete uğrayan tek kişi Nevra değildir. Sinan’ın tepkisi ise Nevra’nın ki kadar naif olmayacaktır. 

Zamanın Kapıları 6. bölümüyle 20 Haziran Perşembe TOD’da!

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Müjde Uzman'dan dikkat çeken tatil mesajı!
  Magazin

'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Müjde Uzman'dan dikkat çeken tatil mesajı!

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı!
  Magazin

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı!

Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?
  Magazin

Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?

Cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan eleştirilere cevap verdi!
  Magazin

Cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan eleştirilere cevap verdi!

Reza Zarrab, ünlü sosyetikle dünyaevine girdi! İşte o düğün karesi...
  Magazin

Reza Zarrab, ünlü sosyetikle dünyaevine girdi! İşte o düğün karesi...

Ünlü şarkıcı Sıla yaz turnesinin startını verdi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Sıla yaz turnesinin startını verdi