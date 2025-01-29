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'Zamanın Kapıları' dizisinin yeni sezonunun çekimleri başladı

'Zamanın Kapıları' dizisinin yeni sezonunun çekimleri başladı. İşte detaylar...

'Zamanın Kapıları' dizisinin yeni sezonunun çekimleri başladı

Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı 'Zamanın Kapıları' dizisinin yeni sezonunun çekimleri başladı.

'Zamanın Kapıları' dizisinin yeni sezonunun çekimleri başladı

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı TOD STUDIOS'da yer alan proje, yeni sezonuyla yakında seyirciyle buluşacak.

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