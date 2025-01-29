Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı 'Zamanın Kapıları' dizisinin yeni sezonunun çekimleri başladı.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı TOD STUDIOS'da yer alan proje, yeni sezonuyla yakında seyirciyle buluşacak.

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