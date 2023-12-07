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Zahide Yetiş’te “Yabancı Gelin Çetesi” ifşa oldu

Zahide Yetiş'in sunumuyla "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" hafta içi her gün 13.30’da Star’da izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Mağdur damatlar Zahide Yetiş’in programına katıldı.

Zahide Yetiş’te “Yabancı Gelin Çetesi” ifşa oldu

Afyonkarahisar’da yaşayan Mustafa Tahsin Özdemir, Rabia Gökçe tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etti. Mustafa gibi aynı şekilde, Gökhan ve Serkan’da Rabia tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını iddia etti.

MAĞDUR DAMATLAR ARTIYOR!

Mağdur damatlar, Rabia’nın kendilerine gelin adaylarının fotoğraflarından oluşan bir liste gösterdiklerini ve seçim yaptıklarını söylediler. Rabia, mağdurların seçtiği kadınların bekar olduğunu ama nikahtan sonra mağdurlar kadınların Özbekistan’da evli ve çocuklu olduğunu öğrendiklerini söylediler.

HEM GELİNLER HEM DAMATLAR MAĞDUR!

Yayının ikinci gününde iki mağdur damat daha canlı yayına katıldı. Veysel ve Devlet’te yabancı gelin mağduru olduklarını söylediler. Sahte gelinleri kendilerine Rabia’nın bulduklarını söylediler.

Rabia hakkında yayına ihbar yağmaya devam etti. Türkiye’de yaşayan Özbek ihbarcı, Rabia’nın Özbek kadınları bir evde topladığını ve bu kadınları Türk erkeklerle tanıştırıp Türk vatandaşlığı aldırmayı vaat ettiğini söyledi.

Zahide Yetiş Rabia’nın adresini buldu, ekibi kapısını çaldı. Evde olduğu bilinen Rabia kapıyı açmadı, iddialara yanıt vermedi.

 

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