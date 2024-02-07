  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zaferin Rengi filminin fragmanı yayınlandı

16 Şubat’ta vizyona girecek, yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği Zaferin Rengi filminin fragmanı yayınlandı.

Zaferin Rengi filminin fragmanı yayınlandı

Sezonun merakla beklenen filmi Zaferin Rengi 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapacak olan film, 16 Şubat’ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.

Zaferin Rengi filminin fragmanı yayınlandı

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandırırken, Peyker rolünde Gülper Özdemir’i izleyeceğiz. Ayrıca ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera), Yılmaz Bayraktar (Yüzbaşı Bennett) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.

Zaferin Rengi filminin fragmanı yayınlandı

Filmin üç teaser’ın ardından yayınlanan fragmanında, Atatürk’ün Fenerbahçe Kulübü’ne yaptığı ziyaretten ve Fenerbahçe’nin işgal kuvvetleriyle yaptığı maçlardan heyecan verici kareler de yer alıyor.

Zaferin Rengi filminin fragmanı yayınlandı

16 Şubat’ta vizyona girecek olan ve yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, ZAFERİN RENGİ filmi, oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyiciyi bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması
  Magazin

Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması

İyilik bulaşıcıdır
  Cemiyet

İyilik bulaşıcıdır

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi
  Gündem

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Alişan'ın kızı Eliz'e doğum günü partisi
  Magazin

Alişan'ın kızı Eliz'e doğum günü partisi

Görkemli defile!
  Magazin

Görkemli defile!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber
  Gündem

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber