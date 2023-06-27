  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zafer Algöz ve Can Yılmaz yaz turnesinde güldürmeye devam edecek

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz’ın iki kişilik gösterisi "Burda Olan Burda Kalır" oyunu yaz turnesiyle Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyor.

Zafer Algöz ve Can Yılmaz yaz turnesinde güldürmeye devam edecek

Fuego Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek olan yaz turnesinde izleyiciler kahkahaya boğulacak.

Bir şakadan yola çıkarak hayata geçen ve yüzlerce gösteriyle seyirciyle buluşan "Burda Olan Burda Kalır”, 12 Temmuz Çarşamba Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, 14 Temmuz Cuma Datça Amfi Tiyatro, 16 Temmuz Pazar Marmaris Amfi Tiyatro, 17 Temmuz Pazartesi Denizli Açıkhava Sahnesi,
18 Temmuz Salı Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 21 Temmuz Cuma Altınoluk Amfi Tiyatro, 22 Temmuz Cumartesi Ayvalık Amfi Tiyatro’da güldürmeye devam edecek

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel
  Magazin

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel

Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozları rekor kırıyor 
  Magazin

Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozları rekor kırıyor 

Mine Tugay'dan bikinili poz
  Magazin

Mine Tugay'dan bikinili poz

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart
  Güncel

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı
  Magazin

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi
  Magazin

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi