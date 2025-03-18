 Zafer Algöz'ün otopark isyanı devam ediyor! Erşan Kuneri'nin devamı gelecek mi?

Zafer Algöz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İlker Aksum'un Şinasi Yurtsever'in cenazesine dizi çekimi nedeniyle katılamadığını söylemesine oyuncu, "Annem vefat etti, oynadığımız oyunu iptal ettik. Üzücü durumlarda bazen çaresiz kalıyorsun. Gidemeyince vicdanen rahatsız oluyorsun. Bazen anne-baban ölse bile, 'Sahnede perdeyi açmak gerekir. Ez azından bir an olsun acını unutursun. Anne-baban da sahnede olmanı isterdi' derler. Bu oyuncunun kendine kalmış. Taşıyabilecek durumu varsa çıkar" diye konuştu. Otopark isyanına Algöz, "Otopark korkunç boyutlara gelmiş durumda. Birkaç kişiyle konuştum, 'Nişantaşı'na yarım saat bıraktım, '650 TL istediler' dediler. Eskide sinek valesiydi, şimdi kupa valesi olmuş. Vale fiyatları fena. Fiyatlar çılgınlık durumda. Bugün 20 TL olan yarın 60 TL oluyor. Vatandaş alışıyor. Ben alışamadığım için, fiyatları güncelleyemedim. Bana, 'Eski kafalısın' diyorlar. Öyle değil, vicdanlı biriyim. Toplu taşımayı sürekli kullanıyorum. Araba başıma bela... Park yeri yok. Vale 400-500 TL istiyor" açıklamasını yaptı.

AKILLI TELEFONLAR AKLIMIZI ALDI

Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunun da beğenilmesine oyuncu, "Yayıcı kanal devamını istiyor. Türkiye'den en çok izlenen iş. Hazırlığı 1.5-2 sene sürüyor. Ha deyince olmaz" diye konuştu. İlber Ortaylı'nın tuşlu telefon kullanıp, "Teknolojinin esiri olmayın" demesine Algöz, "Ellerinden öpüyorum hocamın. 'Teknolojinin kölesi olmayın' demiş. Akıllı telefonlar aklımızı aldı. Bütün gün sosyal medyaya bakıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de ne oluyor bakıyoruz. Güvenlik anlamında eski telefonlar daha sağlam. Arada bir dolandırmak için yoklama çekiyorlar bana. Cevap olarak, annelerinin kızlık soy isimlerini soruyorum hemen kapatıyorlar. Onlardan önce ben soruyorum" şeklinde konuştu.



SÜTTEN KESİLDİ VE DİLİ TUTULDU

Oyuncu, "Sosyal medyada yazılanları kafaya takıyor musunuz?" sorusuna, "Seninle arkadaş olduğunu ve her türlü bir şey yazabileceğini düşünüyor. Bir şey paylaşıyorsun, 'Akıllı ol' diyor. Karşı karşıya geliyorsun, 'Yok abi öyle demedim' diyor. Bir kere karşılaştım, sütten kesildi ve dili tutuldu. Şans eseri karşılaşmıştık" yanıtını verdi.

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