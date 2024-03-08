Zafer Algöz'ün acı günü

Zafer Algöz, annesini kaybetti.



Oyuncu, haberi Instagram'dan duyurdu.



Algöz, "Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben Geriş kabristanına defnedilecektir" dedi.

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