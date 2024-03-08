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Zafer Algöz'ün acı günü

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü

Zafer Algöz'ün acı günü

Zafer Algöz, annesini kaybetti.

Zafer Algöz'ün acı günü
Oyuncu, haberi Instagram'dan duyurdu.

Zafer Algöz'ün acı günü
Algöz, "Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben Geriş kabristanına defnedilecektir" dedi.

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