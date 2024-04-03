  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı

Zafer Algöz, 24 gün önce annesi Güner Algöz, 24 gün önce hayatını kaybetmişti.

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı
Oyuncunun babası Cevdet Algöz vefat etti.

 Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı

Algöz, annesiyle babasının fotoğraflarını paylaştı.

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı
Oyuncu, "Başımız sağ olsun, Sevgili annemiz’n ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular.Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız; Geriş Kabristanı'nda defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sıla istedi Ebru Polat kaptı
  Magazin

Sıla istedi Ebru Polat kaptı

Janset'in inanılmaz değişimi
  Magazin

Janset'in inanılmaz değişimi

Buse Varol, üçüncü çocuk sorusuna ne cevap verdi?
  Magazin

Buse Varol, üçüncü çocuk sorusuna ne cevap verdi?

Gökçe Bahadır'dan oyunculara mesaj
  Magazin

Gökçe Bahadır'dan oyunculara mesaj

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'dan transfer açıklaması
  Magazin

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'dan transfer açıklaması

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...
  Magazin

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...