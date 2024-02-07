Yves Rocher parfüm ailesi, iki yeni üyesi L’Evidence ve Verte Envolée ile büyüyor

Gün boyu doğanın farklı kokularını ve ferahlığını üzerinizde taşıyacağınız Yves Rocher parfüm ailesine şimdi Yves Rocher L’Evidence ve Yves Rocher Verte Envolée katılıyor. Özgür ruhunuzu ve doğanın yenileyici gücünü yansıtan bu kokular, doğaya saygılı ve geri dönüştürülmüş modern tasarımlı şişeleri ile sizi doğanın sonsuz ufuklarına davet ediyor.

Yves Rocher Comme Une Evidence Intense EDP

Baştan çıkarıcı ve iz bırakan kokusuyla Yves Rocher Comme Une Evidence Intense EDP, zarafet ve asaletiyle göz doldurmak isteyen kadınlar için eşsiz bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor. İçeriğindeki yasemin, Isparta gülü ve beyaz ağaç esansları ile sıcak ve baş döndürücü bir kokuya sahip olan parfüm, sizi yoğun ve zamansız bir serüvene çıkarıyor. Tamamen geri dönüştürülebilir şişesiyle doğaya saygılı bir bakım imkanı sunarken aynı zamanda kokunuz ile iz bırakmanız için benzersiz bir seçenek sunuyor.

Yves Rocher Mon Evidence EDP

Mandalina, Isparta gülü ve vanilya notalarıyla zenginleştirilmiş Yves Rocher Mon Evidence EDP, adeta bir nefes ve bütünlük hissi veriyor. Doğadan ilham alarak, enerji verici ve rahatlatıcı notalardan oluşan bu koku içeriğindeki %100 bitkisel alkolle cildinize ve doğaya duyarlı bir bakım imkanı sunuyor.

Yves Rocher L’Evidence EDP

Pozitif ve kendine güvenen kadınlar için taze ve ışıltılı bir koku olan Yves Rocher L’Evidence EDP, içeriğindeki şeftali, manolya ve paçuli notalarıyla özgür ruhunuzu yansıtmanızı sağlıyor. Minimum paket atığı politikasıyla üretilen ambalajı ve %95 doğal içeriğiyle doğaya ve size saygılı bir ürün olarak üretilen parfüm, aynı zamanda sahip olduğu ileri dönüştürülmüş şeftali ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen paçuli notaları ile gezegene duyarlılığını vurguluyor.

Yves Rocher Verte Envolée

Siyah çayın notalarının, bergamot ve limon ışıltısıyla buluştuğu ve canlandırıcı gül ile eşsiz bir yorum kazandığı Yves Rocher Verte Envolée, doğanın yenileyici gücünü hissetmenizi sağlıyor. İçeriğindeki %92 bitkisel içerik ve %100 doğal alkolle cildinize duyarlı bir bakım sunan parfüm, geri dönüştürülebilir ambalaj ve şişesiyle aynı zamanda doğaya da duyarlı olmanızı sağlıyor. Doğanın yenileyici gücünden aldığı ilhamla kendinizi özgür ve enerjik hissetmenizi sağlayan Verte Envolée ışıltılı yeşil notalarıyla vazgeçilmeziniz olmaya hazırlanıyor.

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