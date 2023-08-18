Yves Rocher onarıcı seri ile saçlarınız hiç olmadığı kadar sağlıklı ve güçlü!

Seri içeriğindeki organik jojoba yağ ile saçları onarırken aynı zamanda besliyor ve kırılmanın önüne geçiyor. Saçlarınızın ihtiyacına göre Jojoba yağı, Hindistan cevizi yağı ve Avokado yağı sunduğu farklı bakım kremleri de mevcut!

Saçların kolay şekillenmesini sağlarken elektriklenmesini de kontrol altına alan seri, besleyici formülü ve kremsi dokusunun yanı sıra %95’ten fazla doğal içeriği ve vegan formülü ile saçlarınıza saçlarınıza benzersiz bir bakım sunuyor! Yves Rocher Onarıcı Seri ile saçlarınız artık hiç olmadığı kadar güçlü ve sağlıklı!

Yves Rocher Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Prebiyotik Şampuan

Düzenli kullanımda standart şampuanlara göre 18 kata kadar daha dayanıklı saçlara sahip olmanızı sağlayan Onarıcı Prebiyotik Şampuan saçlarınızın kendini onarmasına ve beslenmesine yardımcı oluyor. Sülfat, silikon paraben ve renklendirici içermeyen vegan formülü ile daha güçlü saçlara sahip olmanızı sağlarken saç kırılmalarını %94 oranında azaltıyor.

Yves Rocher Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Prebiyotik Saç Kremi

İçeriğindeki omega 6 ve 9 yağ asitleri açısından zengin Jojoba Yağı ile saçları beslerken saç tellerinin kendini onarmasına yardımcı olan Onarıcı Prebiyotik Saç Kremi, saçınızın nem iletimini güçlendirmesini sağlıyor. Düzenli kullanımda saç kırılmalarını %94’e kadar azaltan ve 17 kata kadar daha dayanıklı saçlara sahip olmanızı sağlayan krem, vegan formülü ve %98 doğal içeriği ile doğaya saygılı bir saç bakımı sunuyor.

Kırılma Karşıtı/Isı Koruyucu Prebiyotik Serum

230 derecedeki ısıya kadar saçları korumaya yardımcı olan Kırılma Karşıtı/Isı Koruyucu Prebiyotik Serum içeriğindeki omega 6 ve 9 yağ asitleri açısından zengin Jojoba Yağı ile saç tellerinin beslenmesini sağlıyor. Paraben, silikon ve renklendiri içermeyen %94 doğal içeriği ve geri dönüştürülebilir şişesiyle saçlarınıza çevreye duyarlı bir bakım sağlarken aynı zamanda saç tellerinin kendini onarmasına yardımcı oluyor ve nem iletimini güçleendiriyor.

Yves Rocher Onarıcı Jojoba Bakım Yağı

Kullananların %88’i tarafından saçlarını beslediği ve parlaklık kazandırdığı söylenen Onarıcı Jojoba Bakım Yağı saçı ağırlaştırmadan bakım yapıyor ve yağlandırmadan onarıyor. %98 doğal içeriğe sahip ve vegan formülü olan bakım yağı paraben silikon ve alkol içermiyor.

Yves Rocher Onarıcı/Şekillendirici Jojoba Bakım Kremi

Saçları yağlandırmadan 8 saat boyunca yoğun bir şekilde onarılmasına yardımcı olan Onarıcı/Şekillendirici Jojoba Bakım Kremi saçların kırılmalara karşı 30 kat daha dayanıklı olmasına destek oluyor. Paraben, silikon ve mineral yağ içermeyen bakım kremini kullanan kadınların %88’i uygulamadan hemen sonra saçlarının beslendiğini belirtiyor.

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