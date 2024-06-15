Yves Rocher’nin avantajlı fırsatlarıyla yazın tadını doyasıya çıkarın

Sıcak yaz günlerinde cildinizi koruyan, eşsiz notlarıya teninizde kalıcı koku bırakan ve cildinizin ışıl ışıl parlamasını sağlayan Yves Rocher ürünleriyle, keyifli bir yaz sizi bekliyor! UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayarak cildinizi nemlendirip besleyen formülleri sayesinde güneşin keyfini daha güvenli bir şekilde çıkaracağınız, cildinizin ışıltısını ve canlılığını daha fazla ortaya koyacağınız Yves Rocher güneş ürünleri Temmuz ayına özel %50'ye varan indirimlerle sizi bekliyor!

Yves Rocher Monoi Işıltı Veren Saç ve Vücut Yağı, hafif dokusu ile cildiniz tarafından kolayca emilen bu yağ, egzotik kokusuyla yaz aylarının ruhunu teninize taşıyor. %97’den fazla doğal içeriği ile istendiği zaman saç ve cilt için kullanılabiliyor. Düşük sıcaklıklarda katılaşabilen ürün, sıcak suyun altında çözünüyor. Cildi derinlemesine nemlendiriyor, bronzluğu artırıyor ve saçlara ışıltılı bir görünüm sunuyor.

Yves Rocher Monoi Bronzlaştırıcı Aromatik Yağ, Tahiti Monoi özü içeren bronzlaştırıcı yağ, saç ve vücut için mükemmel bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Kolayca emilen hafif dokusu, güneş görmüş ciltlerde bronzluğu güçlendiriyor ve saçları yumuşacık yaparak parlaklık kazandırıyor.

Yves Rocher Monoi Saç ve Vücut Spreyi, yeni saç ve vücut spreyi yazın tüm güzelliklerini ilk kullanımdan cildinizde ve saçlarınızda hissettiriyor. İçeriğindeki Monoi çiçeği ve %96 doğal formülü ile saçlarınızın ve vücudunuzun sağlıkla ışıldıyor. Monoi kokulu saç ve vücut spreyi, cildinize ve saçınıza yaz ve güneşi çağrıştıran egzotik ve karşı konulamaz bir koku sunuyor. Duştan sonra ve gün boyu ihtiyaç duyuldukça vücuda ve saça eşit miktarda sıkılarak uygulanan ürün uygulandığı anda sizi sahil kenarında hissettiriyor.

Yves Rocher Yaşlanma Karşıtı 50 GKF Yüz Güneş Kremi, UVA ve UVB ışınlarına karşı kalkan görevi görüyor, cildi pürüzsüzleştiriyor ve yaşlanma belirtilerine savaş açıyor. Güneş yanığı ve cilt yaşlanmasına karşı korumak için uzmanlarımız tarafından Boğa Dikeni özünün çift UVA/UVB korumalı son jenerasyon nano partikül içermeyen güneş filtreleri ile birleştirilip geliştiriliyor.



Yves Rocher 50 GKF Yüz ve Vücut Güneş Losyonu, yumuşak dokusuyla cildinize kadife gibi bir his veriyor, cildi yoğun bir şekilde nemlendiriyor ve esneklik ile yumuşaklık hissi sağlıyor. Boğa Dikeni özünün çift UVA/UVB korumalı son jenerasyon nano partikül içermeyen güneş filtreleri ile birleştirilerek geliştirilen losyon, güneşin keyfini güvenle çıkarmanız için cildinize ve vücudunuza gerekli olan tüm korumayı sunuyor.

Yves Rocher Yaşlanma Karşıtı Güneş Sonrası Yüz Kremi, güneşin ardından cildi derinlemesine nemlendiriyor ve onarıcı özellikleriyle cilt sağlığını destekliyor. Bu özel formüllü krem, cildin doğal onarım sürecini hızlandırıyor, kırışıklıkların görünümünü azaltıyor ve cildi daha canlı ve ışıltılı hale getiriyor. Güneş, deniz ve kumun etkilerini hafifleten bu ürün, yaz aylarının zorlayıcı koşullarına karşı cildinizi koruyor.



Yves Rocher 3’ü 1 Arada Güneş Sonrası Losyon’un içeriğinde yer alan Boğa dikeni ve Monoi özleri, cildi derinlemesine nemlendiriyor, pürüzsüzleştiriyor ve onarıyor. Gün boyu güneşe maruz kalan cildiniz, bu ürünler sayesinde gençlik ışıltısını geri kazanıyor ve yoğun bir biçimde nemleniyor.



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