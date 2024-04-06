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SnobMagazin.com

Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı

Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı. İşte detaylar...

Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Estetikli ünlüler kervanına katılan son olarak Cenk Eren katılmıştı.

 Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı

58 yaşındaki sanatçı, yüz gerdirme operasyonu yaptırmıştı.

 Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı

"Türkiye'nin Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmişti.

Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı
Sanatçı, son halini Instagram'dan paylaştı.

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