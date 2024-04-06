 Yüzüne birtakım estetikler yaptıran Cenk Eren son halini paylaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Estetikli ünlüler kervanına katılan son olarak Cenk Eren katılmıştı.

58 yaşındaki sanatçı, yüz gerdirme operasyonu yaptırmıştı.

"Türkiye'nin Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmişti.



Sanatçı, son halini Instagram'dan paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.