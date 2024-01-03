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Yusuf Güney: Doğduğum eve dönüyorum

Sahnelerin başarılı isimlerinden şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Yusuf Güney: Doğduğum eve dönüyorum

Tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı şarkıcı, bir süre yeni yıl için alışveriş yapıp sezonluk ürünleri inceledi. 

Her zaman olduğu gibi mütevazi ve sempatik halleriyle dikkat çeken Yusuf Güney, ‘’Doğduğum eve dönüyorum, önümüzdeki hafta Londra’ya taşınacağım, orada dijital platformlara içerik üreteceğiz ve single çıkaracağım söz ve beste hazır bekliyor, artık buralardan sıkıldım. Son alışverişlerimi yapıyorum, temelli döneceğim artık’’ ifadelerini kullandı. Yılbaşı tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeye başarılı başarılı şarkıcı, muhabirlere iyi yıllar diledikten sonra vale noktasına bıraktığı aracını teslim alıp AVM’den ayrıldı.

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