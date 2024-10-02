Snob Magazin'in haberine göre; Yusuf Güney, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Astral seyahatla ilgili sosyal medyada gündem olan şarkıcı, "Nuh'un Gemisi'ne herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu. Keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak. 2025'e hazırlıklı olun. Bana, 'Geleceği Allah bilir, sen kimsin' diyorlar. Bilmek değil, öngörü bu... Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız" dedi.

Güney, "Son olarak astral seyahatla nereye gittiğiniz konuşuluyor" sözlerine, "Kendi dünyamda yüzde 10'unu anlatıyorum. Yüzde 10 ile bunlar yaşınıyorsa hepsini anlatsam demek? Bir program var içinde piyonlar olarak yaşıyoruz.

Ne zaman duracağız? Haydi şu an, 'İşi bırakıyorum' diye gidin ama bırakamazsın. Ben 3-4 senedir gittim. 'Delirdi' diyorlar. Delireceksek böyle delirelim" ifadelerini kullandı.



Evi olmadığını söyleyen Güney, "Beş gün bir yerde iki gün bir yerde kalıyorum. Otel ve çadırda kalıyorum. Çadır güzel oluyor. Karadağ'da 30-40 gün inzivaya çekileceğim. Sonra astrale gideceğim" açıklamasını yaptı.

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