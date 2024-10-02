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Yusuf Güney'den 'delilik' itirafı

Yusuf Güney'den 'delilik' itirafı. İşte detaylar...

Yusuf Güney'den 'delilik' itirafı

Snob Magazin'in haberine göre; Yusuf Güney, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Yusuf Güney'den 'delilik' itirafı

Astral seyahatla ilgili sosyal medyada gündem olan şarkıcı, "Nuh'un Gemisi'ne herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu. Keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak. 2025'e hazırlıklı olun. Bana, 'Geleceği Allah bilir, sen kimsin' diyorlar. Bilmek değil, öngörü bu... Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız" dedi.

 Yusuf Güney'den 'delilik' itirafı

Güney, "Son olarak astral seyahatla nereye gittiğiniz konuşuluyor" sözlerine, "Kendi dünyamda yüzde 10'unu anlatıyorum. Yüzde 10 ile bunlar yaşınıyorsa hepsini anlatsam demek? Bir program var içinde piyonlar olarak yaşıyoruz.

 Yusuf Güney'den 'delilik' itirafı

Ne zaman duracağız? Haydi şu an, 'İşi bırakıyorum' diye gidin ama bırakamazsın. Ben 3-4 senedir gittim. 'Delirdi' diyorlar. Delireceksek böyle delirelim" ifadelerini kullandı.

 Yusuf Güney'den 'delilik' itirafı


Evi olmadığını söyleyen Güney, "Beş gün bir yerde iki gün bir yerde kalıyorum. Otel ve çadırda kalıyorum. Çadır güzel oluyor. Karadağ'da 30-40 gün inzivaya çekileceğim. Sonra astrale gideceğim" açıklamasını yaptı.

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