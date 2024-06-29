 Yüsra Geyik'ten yeni proje!

Yüsra Geyik geçtiğimiz gün Aqua Florya alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Ailesi ile birlikte yemeğe gelen ünlü oyuncu muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Aktif olarak "Taş Kağıt Makas" dizisinde rol alan Geyik, muhabirlerin dizi hakkındaki sorularına, "Her şey yolunda keyifli bir set ortamımız var. Yakında yeni gelişmeler olabilir şu an için bir şey söyleyemiyorum. İfadelerinde bulundu. Annesi ile birlikte akşam yemeğinin ardından güzel havanın tadını çıkarmak için sahil turu atan Yüsra Geyik ve ailesi , turlarının ardından alandan ayrıldı.

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