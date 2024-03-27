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Yüsra Geyik beş yıl önce adının aşk dedikodusuna karıştığı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu

Yüsra Geyik beş yıl önce adının aşk dedikodusuna karıştığı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Yüsra Geyik beş yıl önce adının aşk dedikodusuna karıştığı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu

Yüsra Geyik, 2019 yılında el ele görüntülendiği Ozan Güven ile ilgili açıklama yaptı.

Yüsra Geyik beş yıl önce adının aşk dedikodusuna karıştığı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu
'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde Güven ile kamera geçen Geyik, aşk olmadığını söyledi.

 Yüsra Geyik beş yıl önce adının aşk dedikodusuna karıştığı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu

Geyik, "Ozan Bey ile hiçbir birlikteliğimiz olmadı. Çok güzel bir arkadaşlığımız olmuştu. Hatta kendisi ayakkabıcı olduğu için bana ortopedik sahne ayakkabısı yaptırmaya götürürken haberimiz çıkmıştı. İlk tanıştığımız gündü ve sonra da düzelmedi o haberler. Aşk olmadığını da söylemiştik ama öyle kaldı" dedi.

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