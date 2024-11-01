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Yurdaer Okur’a dostlarından sürpriz doğum günü

Usta oyuncu Yurdaer Okur’a dostları, Kadıköy’deki Empati adlı mekânda sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Geceye katılanlar arasında oyuncu dostları Caner Topçu, Olgun Toker, Burak Can ve Emre Bulut da vardı.

Yurdaer Okur’a dostlarından sürpriz doğum günü

Partiye gelen Okur, şaşkınlık içinde duygularını şu sözlerle ifade etti: “Yarım yüzyıla adım atıyoruz, heyecanlıyım. Oyundan çıktım, ‘Bir ıslak hamburger yiyip dönerim,’ dedim, buraya gelip bu sürprizi görünce çok şaşırdım. İlk kez böyle bir sürpriz yaşıyorum! Doğum günüm aslında 29 Ekim’de, bugünü benim için özel bir organizasyonla kutlamışlar. Cumhuriyetimizin 101. yılı da kutlu olsun! Doğum günüm hep ikinci planda kalırdı çünkü önceliğimiz Cumhuriyet törenleriydi. 29 Ekim’de doğmuş olmaktan dolayı çok şanslıyım. Bir Akrep burcu olarak da kendimi hep şanslı hissediyorum. Çocukken de Cumhuriyet Bayramları bizim için her zaman birinci sıradaydı.”

Yurdaer Okur’a dostlarından sürpriz doğum günü

2025’e dair umutlarını da dile getiren Okur, “Umarım yeni projelerle, oyunlarla dolu bir yıl olur. 2025’in her açıdan daha güzel olacağına inanıyorum” dedi.

Yurdaer Okur’a dostlarından sürpriz doğum günü

POLİS ROLÜNE POLİGONDA HAZIRLANIYOR! 

Yeni dizisi Holding için çekimlere başlayan Caner Topçu, “Yurdaer abiyle ilk projemde birlikte çalışmıştım, bu yüzden bende özel bir yeri var” dedi.

Yurdaer Okur’a dostlarından sürpriz doğum günü

İlk kez bir polisi canlandıracak olan Topçu, rolüne hazırlanırken polis arkadaşlarından destek aldığını anlattı: “Onların olaylara yaklaşım tarzlarını, konuşmalarını öğrendim; poligonda atış eğitimleri aldım. Silahlarla aram iyi, bu iş için kendimi iyice geliştirdim. Set çok keyifli geçiyor, usta isimlerle çalışmak ayrı bir öğrenme fırsatı. Şener Şen’le aynı projede olmayı hep istemişimdir” ifadelerini kullandı.

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