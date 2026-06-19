 Yunus Günçe tarzını Ümit Davala'ya benzettiklerini söyledi

Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Günçe, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Saç tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "İki yıldır böyleyim. Dünya Kupası başlayınca 2002'deki Ümit Davala'ya benzetiyorlar. Eşimle 'Seçmen Lazım' oyununu oynuyoruz. Ben yazdım. Oradaki karakterime uygun olduğu için bu stili yaptım, vazgeçmedim sonra... Yeni sezonda da oynayacağız.

Geçen kabaca hesap ettik, turne için sadece arabayla 45 bin kilometre yol yapmışız. Necmi Yapıcı yönetti. Eşimle oynuyorum. Ödülde aldık. Karı-koca olarak başka oyunumuz da var. Kendimizi tiyatroya verdik. Bir şekilde hayatta kalmaya devam ediyoruz. Bu saç bana da iyi geldi" dedi.

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