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Yunanistan'ın en ünlü pop yıldızı İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Antonis Remos, uzun bir aradan sonra İstanbul'u sallamaya geliyor!

Yunanistan'ın en ünlü pop yıldızı İstanbul'a geliyor

Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle dinleyenleri kendine hayran bırakan  Antonis Remos, 28 Şubat’ta The Ritz-Carlton İstanbul'da eşsiz sahne performansıyla sevenlerinin büyülemeye hazırlanıyor. 

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan Remos, Galia Entertainment'ın muhteşem organizasyonuyla İstanbul'un en seçkin cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle özel bir gecede buluşacak. 

Şöhreti 1990’ların başından itibaren  'Ma De Ginete ' ve 'Lene' adlı parçalarıyla yakalayan sanatçı Antonis Remos, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. İstanbul’daki hayranlarıyla buluşmak için gün sayan sanatçı, sevilen şarkılarıyla ve sahne showlarıyla geceyi renklendirecek. Güçlü ve duygusal sesiyle Türkiye’de de büyük beğeni toplayan sanatçı, şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyecek. 

Galia Entertainment Farkıyla Benzersiz Bir Müzik Deneyimi 

Galia Entertainment, eğlence sektörüne çığır açan bir enerjiyle damgasını vuruyor. Pop, rock ve geleneksel Yunan müziği türlerine damga vuran Galia Entertainment, Antonis Remos'u Türkiye'ye getirerek müzikseverlere unutulmaz bir gece sunacak. Bu kaçırılmayacak etkinlikte, İstanbul geceye şahitlik edecek, ritimlerle dolup taşacak!

 

 

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