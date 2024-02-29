  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yunanistan'ın en ünlü pop yıldızı Antonis Remos İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşattı

Galia Entertainment'ın organizasyonu ile gerçekleşen Antonis Remos’un büyüleyici performansı, müzikseverlere unutulmaz anılarla dolu bir deneyim yaşattı. The Ritz-Carlton İstanbul'un nefes kesici atmosferinde gerçekleşen bu özel konser, gecenin ruhunu en üst seviyeye taşıdı.

Yunanistan'ın en ünlü pop yıldızı Antonis Remos İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşattı

Gece boyunca sesiyle izleyicileri büyüleyen Antonis Remos, sahne performanslarıyla geceyi adeta renklendirdi. Müziğin evrensel dilini konuşan herkesi bir araya getiren bu Yunan sanatçı, sahneye çıkmadan önce ise Emin Ersoy'un unutulmaz performansıyla geceye ayrı bir anlam kattı.

Yunanistan'ın en ünlü pop yıldızı Antonis Remos İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşattı

ANTONIS REMOS VE SILA'NIN EFSANE DÜETİ

Ancak geceyi damga vuran an, Antonis Remos ile Sıla'nın sahne performansıyla geldi. Ünlü Yunan sanatçı, Sıla'yı sahneye davet ederek Sezen Aksu'nun "Herşeyi Yak" şarkısını seslendirdi ve geceyi zirveye taşıdı. Bu müzik dolu gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve eğlencenin doruk noktasına ulaşılarak gecenin ruhunu en üst seviyeye taşıdı.

Yunanistan'ın en ünlü pop yıldızı Antonis Remos İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşattı

MÜZİKSEVERLER GECENİN RİTMİNE KAPILDI

Gerard Piqué, Acun Ilıcalı, Berkay Şahin, Oğuzhan Koç, Begüm Özer, Aslı Gençoğlu, Yaşar İpek, Tuğçe Postoğlu, Selçuk Tümay, Evin Tümay, Ozan Şer, Bahar Şer, Müge Boz Erdeniz, Caner Erdeniz, Hande Gülşen Yontuç, Esat Yontuç, Melis Özer, Gül Gölge, Gökçe Bahadır, Dilek Arslan Dilber, Burcu Binici, Burak Yeter, Cihan Şensözlü, Boran Süzer, Aslı Sipahi ve Sercan Yaşar gibi cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri, etkinlik boyunca keyifli anlara tanıklık ettiler. Konser, büyük bir beğeniyle karşılandı ve bu müzik dolu gecede, Antonis Remos'un duygusal sesi eşliğinde izleyiciler nefes kesici anlar yaşadılar. Gece ilerledikçe, dinleyiciler eğlencenin doruk noktasına ulaşarak unutulmaz bir geceyi noktaladılar.

Yunanistan'ın en ünlü pop yıldızı Antonis Remos İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşattı

GALIA ENTERTAINMENT'IN İMZASIYLA UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Eğlence sektöründe öncü olan Galia Entertainment, dünyaca ünlü sanatçıyı İstanbul’a getirerek büyük bir ses getirdi. Etkinlik, Remos hayranları için kaçırılmayacak fırsat olarak değerlendirildi. Müzikseverler, gece boyunca duygusal ses eşliğinde nefes kesici anlara şahitlik ederek eğlencenin doruk noktasına ulaştılar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Özge Borak bikinili karelerini paylaştı
  Magazin

Ünlü oyuncu Özge Borak bikinili karelerini paylaştı

Berna Laçin acil ameliyata gireceğini açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Gündem

Berna Laçin acil ameliyata gireceğini açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sıla sahne kıyafetlerini bakın kime bağışlıyor?
  Magazin

Sıla sahne kıyafetlerini bakın kime bağışlıyor?

Top Model Of Universe Kurucusu Ali Durgut: Türkiye'de şampiyonlar ligindeyim
  Güncel

Top Model Of Universe Kurucusu Ali Durgut: Türkiye'de şampiyonlar ligindeyim

Seko & Tefo, Kibariye ile aynı şarkıda buluştu
  Magazin

Seko & Tefo, Kibariye ile aynı şarkıda buluştu

Bora Gencer'in, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tolga Savacı açıklaması çok konuşulacak!
  Magazin

Bora Gencer'in, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tolga Savacı açıklaması çok konuşulacak!