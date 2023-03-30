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Yücel Arzen Yeni Albümüyle Anılara Dokunmaya Geliyor

Romantik parçaların unutulmaz ismi, kült olmuş şarkıların usta kalemi efsane sanatçı Yücel Arzen, yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 

Yücel Arzen Yeni Albümüyle Anılara Dokunmaya Geliyor

Birbirinden değerli şarkıların sahibi olan ünlü müzisyen, besteci ve söz yazarlığı kimliğiyle müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hafızalardan silinmiyor. Yücel Arzen, birçok sanatçı dostuna verdiği, seslendirdiği eşsiz parçalarını  “Dünden Bugüne” isimli albümünde bir araya getirdi.

Yücel Arzen Yeni Albümüyle Anılara Dokunmaya Geliyor

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan şarkıların sesi olan başarılı sanatçı, en sevilen parçalarından derlediği 12 eserini yeni albümünde ölümsüzleştirdi. Yılların birikimi olan bu parçalar “Dünden Bugüne” de demlenerek zamansız bir albüme dönüştü. Çalışmanın en önemli özelliği ise Arzen’in konserinde canlı söylediği şarkılarının albüm haline getirilmesi… Konser kaydı olan albüm hiç şüphesiz ki Yücel Arzen’in dokunuşlarıyla dolu… Parçaların tümünün bestesi kendisine aitken sözler ise Ayla Hacıoğulları, Temel Kılıçarslan, Hüseyin Balkancı, Abdurrahman Çivit ve yine Yücel Arzen’in imzasını taşıyor.
Müzikseverleri geçmişteki anılarına yolculuğa çıkartacak olan Arzen’in yeni albümü “Dünden Bugüne” 31 Mart’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…  
 

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