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Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'den ayrılan Hadise'den mesajlı tatil paylaşımı

Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'den ayrılan Hadise'den mesajlı tatil paylaşımı. İşte detaylar...

Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'den ayrılan Hadise'den mesajlı tatil paylaşımı

Hadise, yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'dan ayrıldıktan sonra Maldivler tatiline çıktı.

Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'den ayrılan Hadise'den mesajlı tatil paylaşımı
Şarkıcı, bikinili karelerini yayınladı.

Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'den ayrılan Hadise'den mesajlı tatil paylaşımı
Hadise, paylaştığı mesajla da dikkat çekti.

Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'den ayrılan Hadise'den mesajlı tatil paylaşımı
Şarkıcı, "Başkaları ile aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler.

Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'den ayrılan Hadise'den mesajlı tatil paylaşımı

Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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