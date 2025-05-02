Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'den ayrılan Hadise'den mesajlı tatil paylaşımı

Hadise, yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'dan ayrıldıktan sonra Maldivler tatiline çıktı.



Şarkıcı, bikinili karelerini yayınladı.



Hadise, paylaştığı mesajla da dikkat çekti.



Şarkıcı, "Başkaları ile aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler.

Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat" diye yazdı.

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