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Yönetmen Reis Çelik Distopya Film Festivali’nin Jüri Başkanı oldu

Bu yıl üçüncü kez sinema seyircisi ile buluşacak olan 3. Uluslararası Distopya Film Festivali’nin jüri başkanı yönetmen Reis Çelik oldu.

Yönetmen Reis Çelik Distopya Film Festivali’nin Jüri Başkanı oldu

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali’nde rekor başvuru sonrasında, finalde 7 uzun metraj film ile 8 kısa metraj film yarışacak.

Uluslararası Uzun Metraj Filmleri; Yönetmen Reis Çelik başkanlığındaki ana jüri üyeleri Oyuncu Vildan Atasever, Oyuncu Hatice Aslan, Görüntü Yönetmeni Barış Aygen ve Sinema Yazarı- Akademisyen Fırat Sayıcı değerlendirecek.

Yönetmen Reis Çelik Distopya Film Festivali’nin Jüri Başkanı oldu

Uluslararası Kısa Film Yarışma Ana Jüri’si ise; Jüri Başkanı Yönetmen Kıvanç Sezer, Oyuncu Selin Yeninci, Oyuncu Umut Karadağ, Müzisyen Saki Çimen ve Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy’dan oluşuyor.

Ödül kazanan filmlerin 4 Haziran akşamı AKM Yeşilçam salonunda gerçekleştirilecek gecede açıklanacağı festivalde yarışacak Uluslararası Uzun Metraj Filmler; “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” dallarında yarışacak.
Uluslararası Kısa Metraj Film yarışma bölümündeki filmler ise “En İyi Film” ve “Jüri Özel Ödülü” için jüri karşısına çıkacak.

 

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