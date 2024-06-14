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Yönetmen Mustafa Özer mutluluğa ‘evet’ dedi

Çektiği filmlerle adından söz ettiren film yönetmeni Mustafa Özer uzun süredir birlikte olduğu Rus sevgilisi Olga Averina ile Fatih Belediyesi Ali Emiri nikah salonunda seçkin konukların katılımıyla mutluluğa evet dediler.

Yönetmen Mustafa Özer mutluluğa ‘evet’ dedi

Çiftin Nikah şahitlerini ünlü oyuncular Willma Elles ve Şevki Özcan yaptı.

Yönetmen Mustafa Özer mutluluğa ‘evet’ dedi

Nikah sonrası tebrikleri kabul eden Mustafa ve Olga çifti Antalya ve Konya'da yapacakları düğünden sonra balayı için Afrika'ya gidecekler.

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