Yönetmen Mustafa Özer mutluluğa ‘evet’ dedi

Çiftin Nikah şahitlerini ünlü oyuncular Willma Elles ve Şevki Özcan yaptı.

Nikah sonrası tebrikleri kabul eden Mustafa ve Olga çifti Antalya ve Konya'da yapacakları düğünden sonra balayı için Afrika'ya gidecekler.

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