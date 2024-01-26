Yonca Lodi ve Mert Aydın’dan ‘Hepsi Sen’

Çalışmalarını İstanbul’da kliplendiren ikiliden Yonca Lodi,”İlk defa Mert’le bir araya gelip bir şarkıda buluşuyoruz. Şarkının söz ve bestesinde imzası bulunan Murat Güneş beni düşünerek kaleme almış bu sözleri.

Şarkının adı ne olsun diye sorduğumda bana siz ne isterseniz o olsun dendi. ’Hepsi Sen’ böyle ortaya çıktı. Çok güzel bir işe imza attık. 2024’te dinleyicimizle buluştuğumuz için heyecanlıyız ” ifadelerini kullandı. Duygularını dile getiren Mert Aydın ise, “Yonca hanımla çalışmak büyük bir zevk ve keyif. Bence de 2024’ün en heyecan verici çalışmalarından birine imzamızı attık” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.