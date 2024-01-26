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Yonca Lodi ve Mert Aydın’dan ‘Hepsi Sen’

Yonca Lodi ve dj-aranjör Mert Aydın, prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş’in üstlendiği, söz ve bestesi Murat Güneş imzalı ‘Hepsi Sen’ isimli çalışmalarını Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınladı.

Yonca Lodi ve Mert Aydın’dan ‘Hepsi Sen’

Çalışmalarını İstanbul’da kliplendiren ikiliden Yonca Lodi,”İlk defa Mert’le bir araya gelip bir şarkıda buluşuyoruz. Şarkının söz ve bestesinde imzası bulunan Murat Güneş beni düşünerek kaleme almış bu sözleri.

Yonca Lodi ve Mert Aydın’dan ‘Hepsi Sen’

Şarkının adı ne olsun diye sorduğumda bana siz ne isterseniz o olsun dendi. ’Hepsi Sen’ böyle ortaya çıktı. Çok güzel bir işe imza attık. 2024’te dinleyicimizle buluştuğumuz için heyecanlıyız ” ifadelerini kullandı. Duygularını dile getiren Mert Aydın ise, “Yonca hanımla çalışmak büyük bir zevk ve keyif. Bence de 2024’ün en heyecan verici çalışmalarından birine imzamızı attık” dedi.

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