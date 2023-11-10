 Yonca Evcimik'in şok eden Simge Sağın yorumu

Yonca Evcimik, Kral Müzik Youtube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in konuğu oldu. Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Evcimik, sorulan sorulara cesur cevaplar verdi. Röportajdan bazı başlıklar.

ERKEK OLSAM SİMGE’NİN KAPISINDA YATARDIM

Serhat Tekin’in “ Son zamanlarda en beğendiğiniz kadın şarkıcı kim?” sorusuna Simge Sağın cevabını veren Yonca Evcimik “ Simge’yi çok beğeniyorum sesine ve şarkılarına bayılıyorum. Çok güzel bir kadın. Bildiğim kadarıyla bir sevgilisi yok. Valla ben erkek olsam Simge’nin kapısında yatar, peşini bırakmazdım. O kadar güzel, su gibi bir kadın“ cevabını verdi.

KENDİMİ 60 YAŞINDA HİSSETMİYORUM

Serhat Tekin’in “60 yaş ne hissettiriyor” sorusuna Evcimik “Kendimi hiç 60 yaşında hissetmiyorum. Sorduklarında 20-30 arasında bir yerlerdeyim diyorum. Buna içimdeki çocuk diyebilirsin. Yaşımı saymıyorum, aynaya bakmıyorum. Bu yaşımda böyle hissediyorsam ilerisi için korkacak bir şey kalmamış demektir. Bu enerjim olduğu müddetçe ben daha yürür giderim.” cevabını verdi.

KADINLARIN DEĞİL ERKEK POPÇULARIN ESTETİKLERİNİ YORUMLAYIN

Serhat Tekin’in estetik ile ilgili sorusuna isyan eden Yonca Evcimik, “Kadınlarla uğraşacaklarına erkek popçuların estetiklerine baksınlar. Yakışmıyor bazılarına. Bence yaptırmasınlar. Çok belli oluyor ve yakışmıyor o botokslar, dolgular. Yaşında güzel yaşlanmak varken bence hiç yaptırmasınlar. Estetik en çok biz kadınlara yakışıyor bence.” cevabını verdi. Evcimik, erkek şarkıcılardan en güzel yaşlanan ismin Kenan Doğulu olduğunu söylerken “ Kenan’ı çok iyi buluyorum. Çok kıvamında.” dedi.

SEZEN AKSU BOŞANDIĞIM DÖNEM HEP YANIMDAYDI

Röportajda Serhat Tekin’in Sezen Aksu ile dostluğunu hatırlatması üzerine “ Sezen öyle bir kadın ki sizi sadece müzikal anlamda değil, duygusal anlamda da tedavi ediyor. Yıllar önce boşanmamak için eşimle ilişkiyi toparlamak adına aile psikologlarına kadar gitmiştik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık ama olmuyorsa olmuyor diyerek boşandık. O aşamada Sezen Aksu manevi anlamda abla, anne, kardeş gibi yanımdaydı. O dönemler onda kalıyordum. Sezen Aksu anlatılmaz yaşanır.” dedi.

BENİM KAHRAMANIM NORM ENDER

Serhat Tekin’in “ Erkek şarkıcılardan en çok kimi beğeniyorsun ?” sorusuna Yonca Evcimik, “ Edis’i dans ettiği için zaten çok beğeniyorum o ayrı ama son zamanlarda benim kahramanım Norm Ender. Bu sene onun yaptığı marşın önüne kimse geçemez bence. Benim gönlümde çok büyük yer edindi. Çok başarılı bir iş yaptı. Yüzyıla damgasını vurdu.” cevabını verdi.

KİTAP YAZARSAM OLAY OLUR

Yonca Evcimik, Serhat Tekin’in ‘ 45 yıldır bu sektördesiniz, bir kitap yazmayı hiç düşünmediniz mi?’ sorusuna “ Kitap yazarsam her şeyi adıyla ve oluş biçimleriyle yazmam lazım. Bu işin raconu bu. Gizli gizli isimlerle olmaz o iş. Yaparsam zaten insanların bana güvenip anlattıklarını değil, sır bende kalır ve kimsenin sırrını paylaşmam ama bana yapılanları, teklif edilenleri, başıma gelenleri yazarsam hakikaten olay olur. “ cevabını verdi.

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