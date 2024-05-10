  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yonca Evcimik, genç görünümünün sırrını açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Yonca Evcimik, genç görünümünün sırrını açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte detaylar...

Yonca Evcimik, genç görünümünün sırrını açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Türkiye’de sahne yapan pek çok ismin yurt dışındaki dünyaca ünlü starlardan etkilendiğini söyleyen şarkıcı, "Yurt dışındaki tüm starlar Walt Disney’den yetişmiş, bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Ben kendi kendimi yetiştirdim. Orada şarkı söylemeyi ve aktörlüğü öğreniyorlar. Bir alıntı var, hepimiz bir şeyden etkileniyoruz, kılık kıyafetten tutun da" dedi.

Yonca Evcimik, genç görünümünün sırrını açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız!
"Çocuk doğurmak için evlenmeyi hiç düşünmüyorum" diyen Evcimik, "Aşk varsa sizi besler, yoksa kendi kendimizi besliyoruz. Maddi manevi kimseye ihtiyacım yok, ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Öyle aşkın eksikliğini hissetmiyorum. Olursa da tadından yenmez. Hiç evlenmeyi düşünmedim hiç de niyetim yok. Çocuk doğurmak için evlenen arkadaşlarım var. Ben hiç öyle olmadım. Bu çocuğum olmayacak anlamına gelmez bakarsınız da evlat edinirim" ifadelerini kullandı.

 Yonca Evcimik, genç görünümünün sırrını açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Güzellik sırrını veren şarkıcı, "Estetik ameliyatı olmadım. Vitaminlerle hücrelere likit dolgu yapılıyor. Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım. Yüzüme ve boynuma yaptırdım. Yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor. Artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sertab Erener'den Eurovision açıklaması!
  Magazin

Sertab Erener'den Eurovision açıklaması!

Devran İskender'den kötü haber!
  Gündem

Devran İskender'den kötü haber!

'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu
  Güncel

'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu

Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!
  Magazin

Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Ünlü oyuncu Volkan Severcan ikinci kez dede oluyor!
  Magazin

Ünlü oyuncu Volkan Severcan ikinci kez dede oluyor!

Giray Altınok'tan şok itiraf!
  Magazin

Giray Altınok'tan şok itiraf!