Yoğun tempoya kısa bir mola

Adanalı İş İnsanı Barış Özgenal ile gözlerden uzak birliktelik yaşayan Kuru, Ege’nin gözde mekanlarından Simurg Inn’de objektiflerimize takıldı.

Mutlulukları gözlerinden okunan çift objektiflerimize tebessüm ederek birlikte akşam yemeğine doğru geçtiler. Yoğun iş tempolarına kısa mola veren çift soluğu Ege’de alarak dinlenmeli bir tatil geçireceklerini söylediler.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.