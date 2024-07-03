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Yoğun tempoya kısa bir mola

İş dünyasının ve cemiyet hayatının başarılı sevilen isimlerinden Bilge Kuru, uzun süre sonra ilk defa erkek arkadaşı ile görüntülendi. 

Yoğun tempoya kısa bir mola

Adanalı İş İnsanı Barış Özgenal ile gözlerden uzak birliktelik yaşayan Kuru, Ege’nin gözde mekanlarından Simurg Inn’de objektiflerimize takıldı.

Yoğun tempoya kısa bir mola

Mutlulukları gözlerinden okunan çift objektiflerimize tebessüm ederek birlikte akşam yemeğine doğru geçtiler. Yoğun iş tempolarına kısa mola veren çift soluğu Ege’de alarak dinlenmeli bir tatil geçireceklerini söylediler.

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