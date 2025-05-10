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Yoğun bakımdan çıkan Şimal sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Yoğun bakımdan çıkan Şimal sağlık durumu hakkında bilgi verdi!  

Yoğun bakımdan çıkan Şimal sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

İki kez kanseri yenen Şimal, geçtiğimiz günlerde nöbet geçirip yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Yoğun bakımdan çıkan Şimal sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Yoğun bakımdan çıkan şarkıcı, açıkalama yaptı.

Yoğun bakımdan çıkan Şimal sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Yeni yeni kendine geldiğini belirten Şimal, "Işın tedavisi başladı belimde" dedi.

 

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