Yoğun bakımdan çıkan Şimal sağlık durumu hakkında bilgi verdi!  

İki kez kanseri yenen Şimal, geçtiğimiz günlerde nöbet geçirip yoğun bakıma kaldırılmıştı.



Yoğun bakımdan çıkan şarkıcı, açıkalama yaptı.



Yeni yeni kendine geldiğini belirten Şimal, "Işın tedavisi başladı belimde" dedi.

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