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Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber. İşte detaylar...

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber

Pazar sabahı inme geçirip, beyninde bıhtı atan Kadir İnanır'dan sevindirici haber geldi.

 Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber

Yoğun bakımda uyutulan sanatçı için dün Prof. Dr. Necdet Sağlam, "İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında bir felç vardı. Şuuru kapalıydı. Tıkalı damardaki pıhtı alındı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak" demişti.

 Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, "Bugün itibarıyla tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır. Yoğun bakımda oldukça Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim" dedi.

 

 

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