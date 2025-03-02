Yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan kötü haber!

Edip Akbayram, ocak ayında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

9 Ocak'ta tedavi altına alınan sanatçı, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Hayranlarının müjdeli haber beklediği Akbayram'ın sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. Sanatçının tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

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