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Yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan kötü haber!

Yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan kötü haber!

Yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan kötü haber!

Edip Akbayram, ocak ayında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan kötü haber!

9 Ocak'ta tedavi altına alınan sanatçı, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Hayranlarının müjdeli haber beklediği Akbayram'ın sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. Sanatçının tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

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