Yılmaz Morgül’den Kötü Haber! Annesinin Vefatıyla Kahrolmuştu

Şarkıcı Yılmaz Morgül, bu sabah hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı Pelin Suade, Morgül'ü hastaneye götürdü.

"YOĞUN ÇALIŞMAKTAN BİTAP DÜŞTÜ"

Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suade şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde hastaneye getirdim. Annesini kaybettiği için onun üzüntüsüyle kendisini yoğun çalışma temposuna verdi. O yüzden vücudu bitap düştü. Nazarlara geldi" dedi.

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesi vefat etmişti.

Ünlü sanatçı acı haberi, "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla duyurmuştu.

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