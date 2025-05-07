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Yılmaz Morgül yine coşturdu

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül yine coşturdu. İşte detaylar...

Yılmaz Morgül yine coşturdu

Yılmaz Morgül, yine sahnede, Dürdane 1901’de sezon coşkusu başlıyor.

 Yılmaz Morgül yine coşturdu

Geçtiğimiz yaz sezonunda Bodrum Gölköy’deki sahnesiyle birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan ve müzikseverlerin gözdesi haline gelen Dürdane 1901, 2025 yazına da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

 Yılmaz Morgül yine coşturdu

Mekân, Kurban Bayramı’nın birinci günü itibarıyla kapılarını yeniden misafirlerine açacak.

Yılmaz Morgül yine coşturdu

Mekânın sahibi Av. Ulaş Efe Ceyhan, geçtiğimiz sezon hem fiyat-performans dengesi hem de seçkin menüsüyle büyük beğeni topladıklarını belirterek, bu yaz sezonuna da damga vuracaklarını söyledi. Sanatçı kadrosuyla olduğu kadar mutfağıyla da dikkat çeken Dürdane 1901, bu yıl da unutulmaz gecelere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

 Yılmaz Morgül yine coşturdu

Ceyhan, “Mekânımızın açıldığı günden bu yana her yaz sahne alan kıymetli sanatçımız Yılmaz Morgül ile bu sezon da anlaşmamızı yaptık. Güzel bir akşam yemeği eşliğinde sezon detaylarını konuştuk ve karşılıklı olarak yeniden birlikte çalışmaya karar verdik” dedi.

 Yılmaz Morgül yine coşturdu

Yılmaz Morgül ise, “Dürdane 1901’i adeta kendi evim gibi görüyorum. Burada sahne almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur” sözleriyle duygularını ifade etti.

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