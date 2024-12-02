Yılmaz Morgül: Sağlık bakanı olmak isterim

Engelli bireylere, ihtiyaç sahibi herkese ve sokaklardaki sadık dostlar sahipsiz hayvanlara maddi manevi yardım ve destek amacıyla kurulan “Dünyada İyilik Var Derneği” kuruluş çalışmalarının ardından “iyilik” faaliyetine devam ediyor. Yardım ve iyilik çabası içinde bulunan bir grup gönüllü tarafından hayata geçirilen “Dünyada İyilik Var Derneği” topladıkları bağışları ihtiyaç sahipleri için harcamayı hedefliyor. Dernek başkanlığını iş insanı Menekşe Kankavi’nin yaptığı çalışmalarını sürdüren “Dünyada İyilik Var Derneği” kurucu üye hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül’ün sahne çalışmalarında hayranlarından topladığı bağışlarla alınan altı adet akülü tekerlekli sandalyeyi hak sahibi engelli bireylere verdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Beykoz Engelliler Derneği işbirliği ile düzenlenen etkinlikte engeli bireylerle bir araya gelen dernek üyeleri onlarla yakından ilgilendiler. Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat’ın ve iletişim uzmanı Yağmur Koca’nın da katıldığı etkinlikte dernek başkanı Menekşe Kankavi bir konuşma yaparak “Derneğimiz çok yeni fakat çok tecrübeli donanımlı bir yönetime sahibiz. İhtiyaç sahibi herkese önce sevgi sonra saygıyla yardım elimizi uzatacağız. Dünyadaki kötü insanlara inat, iyi insanlarında var olduğunu herkese bir kez daha göstereceğiz” dedi.

Dernek kurucu üyesi olan hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül sahnesinden topladığı bağışlarla engelli bireylere akülü sandalye alınmasına vesile olurken ünlü sanatçı etkinlikte onlarla tek tek ilgilendi. İnsanlara yardım etmenin önemine değinen Yılmaz Morgül sağlık bakanı olmak istediğini de dile getirdi. Sanatçı “Sağlık bakanı olursam sağlık sorunları olan çocuklarımız yurtdışında tedavi olmayacaklar onların her türlü tedavileri ülkemizde yapılacak” dedi.

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